Wut und Chaos: Ho99o9 live / Ticket- und Albumverlosung

Ho99o9 rappen zwar im allerweitesten Sinne, können Hip-Hop-Konzerte aber nicht leiden. Deshalb lassen sie sich auf ihren Konzerten von Hardcore-Punk inspirieren. Spex verlost Tickets und ihr Album United States Of Horror.

„Wut ist das bodenlose Loch in deiner Seele, sie ist die Endhaltestelle“, erklärte Yeti Bones von Ho99o9 (ausgesprochen „Horror“) in Spex No. 375. Blinde, laute Wut beschreibt die Musik des Duos aus Newark, New Jersey, auch besser als irgendwelche Genreanalogien. Die Gruppe mag Einflüsse aus Punk und Rap kombinieren, liefert aber anderses als Punk Rap, experimenteller Noise Rap oder gar Nu Metal. „[Als] hätten Big Black, Bad Brains, Body Count und Death Grips zusammen den Soundtrack eines B-Movies aufgenommen.“, heißt es in Spex No. 374, in der Ho99o9s Debüt United States Of Horror zum Album der Ausgabe gekürt wurde.

Diese Parallelen zeigen schon: Ho99o9 mag auf dem heimischen Sofa schon grandios sein, so richtig entfaltet sich ihr adrenalinpumpendes Potenzial aber erst in einem stickigen Konzertsaal, in der Moshpit spätestens beim Einlass losgeht. Das Duo liebt Punkkonzerte: „Da herrscht eine komplett andere Stimmung. Es ist chaotisch, alle sind in Bewegung und ständig passiert irgendwas“, erzählte theOGM. Wer die unberechenbaren Liveshows von Ho99o9 am eigenen Leib erfahren möchte, hat auf zwei Tourstopps in Deutschland die Gelegenheit.

