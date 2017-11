Vorspiel für John Cale: „Nach meinen Konzerten stinken die Klamotten nicht.“

Haben Sie sich das angesprochene Konzert in der Bowl angeschaut?

Nein, da war ich nicht. Ich wusste natürlich um die historische Dimension des Abends, weil es ja auch dieses neue Album gibt, aus dem ich sogar einige Songs mag. Mir war aber auch klar, dass ich vermutlich sofort anfangen würde zu heulen, wenn Brian anfängt zu singen, die Peinlichkeit wollte ich mir in der Öffentlichkeit ersparen. Zudem ist Mike Love nicht unbedingt mein Lieblings-Beach-Boy …

Eigentlich steht Love doch für das genaue Gegenteil dessen, was zumindest ich mit den Songs der Beach Boys verbinde.

Das ist absolut richtig! Die Beach Boys stehen für Generosität, Freiheit … Mike Love ist das exakte Gegenteil all dieser Dinge, er ist alles andere als generös. Trotzdem mag ich einige der neuen Songs, wenngleich mir andere wiederum zu traurig sind.

Die ganze Geschichte ist unfassbar traurig.

Allerdings. Als ich bei Warner unter Vertrag stand, bekam man das ständig mit: Brian ist schon wieder nicht aufgetaucht, Brian hier, Brian da. (schluckt) Aber ich will da jetzt nicht von anfangen, es ist einfach zu tragisch, und ich habe wahnsinnig viel Respekt vor ihm. Insofern ist es natürlich gut, dass er überhaupt arbeitet, auch wenn seine Stimme nicht mehr diese Emotionen früherer Zeiten transportiert.

The Velvet Underground

„Venus In Furs“

vom Album The Velvet Underground & Nico (1967)

Überspitzt gefragt: Waren The Velvet Underground die logische Schlussfolgerung aus Minimal, Fluxus und den Beach Boys?

In gewisser Weise kann man das so sagen.

Und wie ist das für Sie aus heutiger Sicht, einen Song wie „Venus“ zu hören?

Was mich jedes Mal wahnsinnig stört, ist die Aufnahmequalität, deshalb kann ich das kaum ungetrübt hören. Ich frage mich andauernd, ob man das nicht mal vernünftig überarbeiten könnte mit den technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit. Aber das ist alles so mühselig. Alleine schon die beteiligten Parteien an einen Tisch zu bekommen. Ich weiß, dass mein Anwalt deswegen mit Universal in Kontakt steht, aber die Räder mahlen sehr langsam. Die Songs an sich mag ich aber immer noch sehr gerne, eine interessante, außerordentlich experimentelle Phase.