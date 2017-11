Tocotronic kündigen neues Album „Die Unendlichkeit“ an / Zwei neue Singles / SPEX präsentiert

Tocotronic veröffentlichen die ersten beiden Singles von ihrem zwölften Album Die Unendlichkeit, das Ende Januar erscheint. Außerdem kommt die Band im Frühjahr auf ausgedehnte Tour – SPEX präsentiert.

Nach elf Alben und knapp 25 Jahren Bandgeschichte geht es bei Tocotronic ans Eingemachte. Auf dem Ende Januar erscheinenden zwölften Album Die Unendlichkeit fächert Frontmann Dirk von Lowtzow in zwölf Songs die eigene Lebensgeschichte auf. Das heißt konkret: Von der Einöde der badischen Reihenhaus-Provinz reist das Album über die Entdeckung der E-Gitarre es Erfüllungsgehilfin nach Hamburg, zeichnet die Gründung Tocotronics mit Bassist Jan Müller und Drummer Arne Zank nach und findet sich schließlich in dem seltsamen Mikrokosmos Berlins wieder.

Die beiden heute erscheinenden Singles „Hey Du“ und „1993“ markieren ziemlich genau den Übergang vom Einzelgänger in der Provinz zum Neuankömmling in Hamburg. Oder in von Lowtzows eigenen Worten: „Ersteres ist ein Lied über die Beleidigungen und Markierungen, denen ich als Heranwachsender, der ‘anders als die Anderen‘ war in den Achtzigern in der Kleinstadt-Fußgängerzone ausgesetzt war. Und über meinen Stolz darüber, modisch aufzufallen (im New-Romantic-Style). Jeffrey Lee Pierce.“



„1993“ hingegen handele von der „Ablösung von meinen Eltern mit 22, die Flucht aus der Provinz nach Hamburg, und die dortige Begegnung mit Jan und Arne in dunklen Kaschemmen“, so von Lowtzow. Einflüsse: „Sauf-Exzesse. Beat, The Kinks.“

Beide Singles sind ab sofort digital und als limitierte 7-Inch erhältlich. Die Unendlichkeit erscheint am 26. Januar.

Weiterhin gehen Tocotronic im kommenden Frühjahr auf eine ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz – SPEX präsentiert alle Termine.

SPEX präsentiert Tocotronic live

06.03. Bremen – Schlachthof

07.03. Münster – Sputnikhalle

08.03. Heidelberg – Halle 02

09.03. Erlangen – E-Werk

11.03. Erfurt – Stadtgarten

12.03. Köln – E-Werk

13.03. Wiesbaden – Schlachthof

14.03. Hannover – Capitol

17.03. Hamburg – Große Freiheit 36

06.04. Leipzig – Werk II

07.04. Essen – Weststadthalle

08.04. Stuttgart – Theaterhaus

09.04. Zürich – X-Tra

11.04. Freiburg – E-Werk

12.04. München – Tonhalle

13.04. Salzburg – Republic

14.04. Dresden – Alter Schlachthof

16.04. Berlin – Columbiahalle

28.07. Wien – Arena Open Air

Weitere Infos und Tickets gibt es hier.