„All Nerve“: The Breeders veröffentlichen Titeltrack zum neuen Album

The Breeders um Kim und Kelley Deal veröffentlichen Anfang März mit All Nerve ihr erstes Album seit zehn Jahren. Die gleichnamige Single hilft schon jetzt bei der Wartezeit.

Einen vermeintlichen Allgemeinplatz von einer Zeile wie „I won’t stop“ können nur wenige Bands überzeugend in einen Refrain reinbrüllen, die nicht The Breeders heißen. Umso schlimmer, dass es mittlerweile schon zehn Jahre her ist, dass Kim und Kelley Deal mit Mountain Battles ein Album veröffentlicht haben, ihr Meilenstein Last Splash liegt sogar schon 25 zurück.

Nun haben die Schwestern sich mit den Bandkollegen wie damals zusammengetan und ein neues Album aufgenommen. Wohlgemerkt inklusive Schlagzeuger Jim McPherson, den die letzten zwei Jahrzehnte Jose Medeles ersetzt hatte. All Nerve wird das fünfte Bandalbum heißen, hier gibt es einen kurzen aber herzlichen Teaser. Den Titeltrack gibt es bereits jetzt zu hören – und er ist erwartungsgemäß großartig.