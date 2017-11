Verlosung: „Terrence Malick Collection“ und „Song To Song“

Terrence Malick macht seit fast 50 Jahren Filme. Bei Song To Song führte Malick zum zehnten Mal Regie und setzt nicht nur seiner Heimatstadt Austin, sondern auch der Musikindustrie (und all ihren Abgründen) ein Denkmal.

Terrence Malick müsste eigentlich keine Filme mehr machen. Spätestens seit Badlands 1973 und allerspätestens seit Der Schmale Grat 1998 braucht sich der 73-jährige um sein Vermächtnis als einflussreicher Auteur keine Sorgen mehr zu machen. Doch er lässt sich nicht beirren und nimmt sich Zeit: Sein neuester Film Song To Song war mehr als drei Jahre in der Postproduktion und glänzt mit Starbesetzung inklusive Ryan Gosling, Natalie Portman, Michael Fassbender, Cate Blanchett und Kurzauftritten von Florence Welsh, Iggy Pop und Patti Smith.

Gemessen am Dienstalter des Regisseurs ist seine Filmografie mit bisher zehn Filmen recht überschaubar. Trotzdem verwunderlich, dass es gar nicht so leicht ist, eine Sammlung seiner Werke zu finden. Das möchte Studiocanal mit der Terrence Malick Collection, die am 16.11. erscheint, ändern. Auf vier Blu-rays finden sich hier vier Filme aus Malicks Spätwerk: The Tree Of Life (2011), To The Wonder (2012), Knight Of Cups (2015) und eben Song To Song.

