Stinknormale Slacker: Peach Pit live in Berlin / Ticketverlosung

SPEX sagt: Die kanadische Indie-Pop-Band Peach Pit ist das nächste große Ding unter den kanadischen Indie-Pop-Bands. Eins ist damit auch klar: Wenn Peach Pit zum ersten Mal nach Deutschland kommen, hat SPEX die Tickets.

Wenn es doch nur voll normal wäre, dass ein paar mehr Oberstufenbands so gut sind wie Peach Pit aus Vancouver! Moment. Unsere Beine wären gnadenlos überfordert. Seit Peter Wilton, Christopher Vanderkooy, Mikey Pascuzzi und Neil Smith im letzten Jahr ihr Debüt-Album Being So Normal veröffentlicht haben, wünscht man sich ja ohnehin acht Gliedmaßen – so könnten ein paar davon mal Pause machen.

Schluss mit den Metaphern, knallharte Bio! Peach Pit leben den Traum einer jeden Slackerband: Jahrelang nie etwas herausbringen, sich einen Ruf in der lokalen Szene erarbeiten und dann plötzlich das Feld von hinten aufräumen. Nach einigen Nordamerika-Trips verschlägt es die Band nun zum ersten Mal auf große Europa-Tour. Vorher haben sie sehr passable Pressefotos geschossen und die Prioritäten für ihren ersten Aufenthalt festgesetzt: Nicht zu viel kiffen in Amsterdam (hoffentlich), billiges Bier in der Öffentlichkeit trinken und am 01. Februar den Berliner Privatclub abreißen.

Wir verlosen 1×2 Tickets für den Auftritt von Peach Pit am 01.02. im Privatclub, Berlin. Zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis zum 31. Januar eine Mail mit dem Betreff „Pfirsich“ an gewinnen@spex.de schicken!