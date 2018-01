SPEX präsentiert Circuit Des Yeux live / Ticketverlosung

Neue Platte, neues Selbstvertrauen – neue Show? Haley Fohr alias Circuit Des Yeux kommt im Feburar für drei Konzerte nach Deutschland – SPEX präsentiert und verlost 2×2 Tickets pro Show.



Haley Fohr alias Circuit Des Yeux klingt wie von einer anderen Welt. Oder zumindest aus einer anderen Zeit. Nichts Neues, klar. Doch ähnlich wie Amy Winehouse oder Lana Del Rey hat Haley Fohr einen handfesten Grund für ihren anachronistischen Sound: Ihre einzigartige, faszinierende Stimme. Fohrs rauchiger Bariton klingt nach Divas vom Schlage Hildegard Knefs oder Yma Sumacs und den entsprechenden handgekurbelten Schellackplatten – und weniger nach digitalem Pop der Gegenwart.

Fohr selbst hasste bisher ihren Bariton. Und auch für ihr Publikum hat sie nach eigener Aussage wenig übrig. Blöd nur, dass sich beides gegenseitig bedingt, dass ihre Stimme und die darum gestrickten Instrumentierung stetig mehr Menschen in ihren Bann zieht – und ihr Debüt In Plain Speech dann zu allem Überfluss auch noch zum Kritikerliebling mutierte.

Jüngst erschien ihr drittes Album Reaching For Indigo – und gibt Hoffnung: Fohr scheint sich darauf mit ihrem Job anzufreunden, agiert weniger zurückhalten, zelebriert an manchen Stellen sogar beinahe die eigene Stimme.

Ob dieses neu gefundene Selbstbewusstsein sich auch auf ihre notorisch zurückhaltende Liveshow wiederfindet, bleibt abzuwarten. Gewissheit gibt es im Februar auf einem von fünf Konzerten in Deutschland und der Schweiz – SPEX präsentiert und verlost 2×2 Tickets pro Show.

SPEX präsentiert Circuit Des Yeux live

06.02. Genf – Festival Antigel

07.02. Baden – One of a Million Festival

08.02. Heidelberg – Karlstorbahnhof

09.02. Berlin – Kantine am Berghain

20.02. Köln – Gewölbe

Eine Rezension zum neuen Album Reaching For Indigo erscheint in unserer neuen Printausgabe Spex No. 377, die versandkostenfrei im Shop erhältlich ist.

Weiterhin verlost SPEX 2×2 Tickets für alle anstehenden Deutschland-Shows. Zur Teilnahme genügt eine Mail mit dem Betreff „Circuit Des Yeux“ unter Angabe Ihres Wunschortes an gewinnen@spex.de.