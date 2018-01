Experimental Music und Herzen in Flammen: Die Rock’n’Roll-Ironiker Chain And The Gang kommen auf Deutschlandtournee – SPEX präsentiert.



Ian Svenonius verdrehte uns gerade erst mit seinem New/No-Wave-Projekt Escape-ism den Kopf, nun springt er schon wieder auf deutschen Bühnen herum. Seine Band Chain And The Gang macht jetzt in Experimental Music – so der Titel des sechsten Albums, das inklusive Klarstellung daherkommt: „Not only is it a pounding super-classic, but it’s the final word in the experimental music genre, answering the questions initially proposed by John Cage, Yoko Ono, LaMonte Young etc., shutting down the need for further experiments forever.“

Noch Fragen? Ach ja, musikalisch bewegen sich Chain And The Gang nach wie vor zwischen den Polen Punk, Rock’n’Roll und Lo-Fi-Sexyness, stilistisch zwischen Zynismus und Kapitalismuskritik. Rome wasn’t burnt in a day, aber keine Sorge, die Herzen des Publikums von Bielefeld bis Berlin werden in Sekundenschnelle in Flammen stehen.

SPEX präsentiert Chain And The Gang live

06.02. Berlin – Kantine am Berghain

07.02. Hamburg – Hafenklang

08.02. Bielefeld – AJZ

09.02. Trier – Exhaus

10.02. Esslingen – Komma Winterfest

01.03. Köln – King Georg

02.03. Würzburg – Kellerperle