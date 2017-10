SPEX bittet zur Abstimmung über das popkulturelle Jahr 2017. Wählt in den Kategorien Buch, Serie, Film, Newcomer, Musikvideo, Webseite, Song, Album, Modelabel & Designer, Print-Magazin und Ereignis eure Favoriten, geigt uns die Meinung zu unserem Printmagazin und der Webseite und staubt hochwertige Prämien ab.

Hier könnt ihr am SPEX Leserpoll 2017 teilnehmen.

DIE PREISE

1 x Naim MuSo

Das kabellose Musiksystem der Zukunft: Dieser All-in-one-Player verbindet umfassende Anschlussmöglichkeiten und Online-Streaming mit höchster Soundqualität und modernem Design. Ein eleganter Alleskönner.

1 x Red Wing Heritage Damenboots

red Wing Heritage steht für hochwertiges, langlebiges und zeitloses Schuhwerk, kurz: den Schuh fürs Leben. Wir verlosen ein paar Lederstiefel des Modells Silversmith in der Farbe Black Boundary in Wunschgröße.

1 x Das ist DAF Vinyl-Box

Tanz den Mussolini – mit dieser umfangreichen DAF-Vinylbox! Sie enthält die ersten vier Alben, eine 12-Inch mit Remixes und brandneuen DAF-Songs sowie ein Booklet mit unveröffentlichten Fotos der Band.

1 x sonoroSTREAM Internetradio

Dank seines versiegelten Gehäuses und seiner wasserfesten Fernbedienung funktioniert grenzenloser Musikgenuss nun auch im Bad: Mit dem sonoroSTREAM darf unter der Dusche wieder offiziell geträllert werden.

2 x Stutterheim Rucksack

Stutterheim steht für stilvollen Minimalismus – so auch bei ihren zeitlosen Unisex-Rucksäcken. Das regenfeste Modell Storvik aus robustem Leder und gummierter Baumwolle verlosen wir zwei Mal in der Farbe navy.

2 x R.T.CO Sonnenbrille

R.T.CO produziert hochwertige Sonnenbrillen mit Gestellen aus federleichtem Acetat. Die Unisex-Modelle Iora in der Farbe Laurel Green sowie Ideal Standard in feschem Weiß gibt es bei uns zu gewinnen.

3 x Uniqlo Daunenjacke

Machen wir uns nichts vor: Der Winter wird arschkalt. Mit der Seamless Down Jacke von Uniqlo lässt sich das aber zum Glück ertragen. Wir verlosen drei schwarze Daunenjacken in den Größen S, M und L.

3 x Throbbing Gristle Vinyl-Paket

Mit dem ersten und dritten Album sowie einem Best Of von Throbbing Gristle ist dieses Vinylpaket nicht nur was für eingefleischte Fans, sondern auch die perfekte Einstiegsdroge in ihre radikale Schockästhetik.

3 x Terrence-Malick-Collection DVD-Box

Wer poetische Bildsprachen und ausufernde Plots mag, kommt am Regisseur Terrence Malick nicht vorbei: Wir verlosen drei Boxen mit den Filmen The Tree Of Life, To The Wonder, Knight Of Cups und Song To Song.

2 x Floris Van Bommel Herrensneakers

Für den Winter etwas Fußfestes: Diese Wildleder-Sneakers überzeugen mit Noppenrelief-Mustern an der Sohle. Wir verlosen zwei blaue Paare in Größe 44 aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion.

3 x HAU Hebbel Am Ufer Zehnerkarte

Das Hebbel am Ufer steht im Ruf, eine der innovativsten deutschen Spielstätten für Theater, Tanz und Performancekunst zu sein. Wir spendieren drei Zehnerkarten für diesen Berliner Kulturgenuss.

5 x Stance Damen- und Herrensocken

Mit der Uncommon-Classic-Crew beweist Stance, worauf es bei unseren alltäglichen Begleitern ankommt: weichste Stoffe, minimalistisches Design – und Eleganz. Wir verlosen je fünf Damen- und Herrenpaare.