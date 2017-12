Rhye kündigen neues Album „Blood“ an / Neue Single

Das Duo Rhye war mit seinem funkigen R’n’B eines der Musikphänomene 2013. Seitdem gab es sporadisch eine handvoll Tracks, die sich jetzt als Singles für das zweite Bandalbum Blood entpuppen, das im Februar erscheint. Hören sie hier die neue Single „Count To Five“.

Sind Rhye eigentlich noch ein Duo? Woman, das Debüt des Projektes, das mit einem spannenden Mix aus Indie-Disco und zeitgemäßem Pop aufwartete, entstammte den Federn des kanadischen Sänger Milosh und dem dänischen Produzenten und Songwriter Robin Hannibal. Letzterer scheint kein Teil von Rhye mehr zu sein, das lässt zumindest eine Richtigstellung in einem Artikel der LA Times vermuten. Doch egal ob Hannibal noch dabei ist oder nicht – was Milosh auf Rhyes neuer funky Single „Count To Five“ sagt, könnte man ihm ungeändert entgegnen: „You kept me waiting.“

Nachdem kürzlich jedoch die beiden Songs „Taste“ und „Please“ kommentarlos im Netz auftauchten, war natürlich klar, was kommen würde. Jetzt ist es amtlich: Rhye kündigen ihr zweites Album an. Blood erscheint am 02. Februar. Direkt im Anschluss geht es übrigens auf Tour, darunter auch zwei Termine in Deutschland – SPEX präsentiert.