Ought: Neue Single „These 3 Things“ / Neues Album 2018

Auf zu neuen Ufern! Ought aus Montreal veröffentlichen mit „These 3 Things“ eine erste Single aus dem im Februar erscheinenden dritten Album Room Inside the World.

Seien wir ehrlich: Ought aus Montreal waren ein paar Jahre lang mit das Beste, was aktuelle Rockmusik zu bieten hattte. Mitunter auch, weil das Quartett um Sänger und Gitarrist Tim Darcy sich nie damit zufrienden gab, Album um Album vermeintliche Erfolgsrezepte verlässlich auszuwärmen. Nach dem stürmischen und drängenden Debüt More Than Any Other Day von 2014 und dessen konsequenten Weiterentwicklung Sun Coming Down von 2015 deutete bereits Darcys teilweise herausragendes Solodebüt Saturday Night Anfang diesen Jahres an, dass sich die Band auf der Suche nach neuen Ufern befindet.

„These 3 Things“, die erste Single vom gerade angekündigten dritten Album der Band, gibt nun Aufschluss darüber, wie diese aussehen könnten. Erstens: Mit geradlinigem Rock ist auch bei Ought nicht mehr viel. Zweitens: Darcys stellenweise an U2s Bono in zehnmal weniger peinlich erinnernde Stimme steht deutlicher denn je im Zentrum. Dazu treiben Industrie-Schlagzeug und zerhackstückelte Gitarren den Song fast vier Minuten lang durch die Lautsprecher. Fazit: Ought bleiben auch 2018 mit das Beste, was aktuelle Rockmusik zu bieten hat.

Wie das auf Albumlänge klingt, kann man im Februar nächsten Jahres herausfinden. Am 16. erscheint Room Inside The World via Merge.