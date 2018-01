Nai Palm „Needle Paw“ / Review

Bei Hiatus Kaiyote singt Nai Palm über eine ausgewachsene Funkband. Auf ihrem Solo-Debüt Needle Paw singt sie ganz für sich alleine.

Achtung: Naomi Saalfield alias Nai Palm zieht auf ihrem Solodebüt Needle Paw blank. Die ausgefeilten Produktionen ihres futuristischen Neo-Soul-Quartetts Hiatus Kaiyote aus Melbourne weichen einer liebevollen und schnörkellosen Huldigung an das stärkste aller fragilen Instrumente – die nackte Stimme. Die von Palm kommt nämlich auch ohne das Zutun eines großen Ensembles aus. Ihre Vocals übernehmen auf Needle Paw nicht nur die Funktionen verschiedener Instrumentengruppen. Sie offenbaren auch, kämpfen, verlassen ihren Körper – und finden schließlich wieder nach Hause. „Home is in your body / Homebody“.

Das stärkste aller fragilen Instrumente: die nackte Stimme

Auf dem Weg dorthin offenbart Needle Paw Bezüge in alle denkbaren Richtungen. Einige Hiatus-Kaiyote-Songs wie „Molasses“, „Borderline With My Atoms“ (der Lieblingstrack von Prince, einem ihrer vielen Promifans) oder „Atari“ (der Lieblingstrack vieler nostalgischer Konsolenliebhaber) covert Palm ebenso wie Jimi Hendrix’ „Have You Ever Been (To Electric Ladyland)“ oder den Track „So Into You“ von der R’n’B-Künstlerin Tamia. Ganz besonders sticht ein Medley aus David Bowie, Radiohead und Palm hervor: Der Neunminüter „Blackstar / Pyramid Song / Breathing Underwater“ scheint als Genealogie der kreativen Querdenker gedacht zu sein. Palm schließt ihren Soul-Futurismus dabei mit ein.

Am Ende ein Dank an die vielen Stimmen, die sich zu ihrer gesellen: ein Zeremoniensänger eines Aborigine-Stammes, ein Koraspieler, ihre Backgroundsängerinnen und eine Krähe. Anschließend noch eine Liebeserklärung, dann Stille. Und doch klingen auf Needle Paw Echos einer Auflösung der Welt in ihre Einzelteile an. Der Echtheit suggerierenden MTV-Unplugged-Haltung zum Trotz bleibt sich Nai Palm mit ihrem Dekonstruktionsspiel nämlich treu. Auf Needle Paw stehen Stimme und Welt Kopf.