MGMT: Neues Video zu „When You Die“ aus kommendem Album

MGMT beweisen seit zehn Jahren, dass es immer weirder geht. Jetzt haben sie ein psychedelisches Video zu „When You Die“ veröffentlicht, der zweiten Single aus ihrem kommenden Album.

Wenn einem jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass die kosmische Elektropopband MGMT nur noch weirder werden würde, hätte man wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Damals hatte das Duo gerade sein Debüt-Album Oracular Spectacular veröffentlicht und war das seltsamste auf der Popbildfläche. Sein Erfolg griff explizit absurden Popsensationen à la Lady Gaga vorweg und auch der abgedrehte Achtziger-Revivalsynthpop ist keine Sekunde gealtert.

Heute haben MGMT einen großen Teil ihrer damaligen Anhänger hinter sich gelassen, indem sie auf ihr catchiges, eingängiges Debüt zwei immer schwerer zugängliche und wechselhafte Alben folgen ließen. Genau zehn Jahre nach ihrem Durchbruch steht so langsam ihr Viertes im Raum und es werden bereits fleißig psychedelische Musikvideos veröffentlicht. Zuerst kam im Oktober „Little Dark Age“, jetzt hat das Duo bestehend aus Andrew VanWyngarden und Benjamin Goldwasser „When You Die“ veröffentlicht.

Ein erfolgloser Magier (gespielt von Alex Karpovsky aus Girls) stirbt auf der Bühne einer Spelunke und durchlebt eine psychedelische Albtraumversion seines Lebens – quasi eine Mischung aus Enter The Void, The Prestige und der Realität, in der Zauberer einfach nicht so cool sind, wie sie Mal waren. Die Ausnahme natürlich: MGMT.