Jazz im Maschinenzeitalter: Portico Quartet auf Tour / Verlosung

Wo geht die Kunst hin, wenn die Maschinen übernehmen? Portico Quartet entwerfen Szenarien auf ihrem neuen Album – und im Frühjahr live in Deutschland. SPEX verlost Tickets.

An einem Mangel von jazziger Downbeat-Musik können und konnten wir uns in den letzten zwei Jahrzehnten nun wirklich nicht beschweren. Selten aber ist die Melange aus lauschig-loungigen Tönen und dezenten Grooves in letzter Zeit so gut gelungen wie beim Portico Quartet. In seiner rund zehnjährigen Karriere hat das zwischenzeitlich auf Trio-Größe geschrumpfte und nunmehr wieder zu viert besetzte Projekt stetig die eigenen Grenzen musikalisch ausgeweitet. Ambient, Minimal Music, Filmscore-Momente – alles dabei.

Nun nimmt die Band ihr neuestes Album Art In The Age Of Automation mit, um eine der wichtigeren Fragen unserer Zeit mit auf die Bühnen der Welt zu nehmen: Wo geht die Kunst hin, wenn die Maschinen uns die Arbeit abnehmen? Neben einem Termin in der Wiener Grelle Forelle stehen vor allem Deutschland-Termine auf dem Programm.

Portico Quartet live 2018

26.04. Köln – CBE

27.04. Berlin – Lido

28.04. Hamburg – Mojo Club

09.05. Erlangen – E-Werk

10.05. München – Ampere

11.05. Wien – Grelle Forelle

Wir verlosen 2×2 Tickets für jede Stadt exklusive Köln. Zur Teilnahme einfach eine Mail mit dem Betreff „Portico Quartet“ an gewinnen@spex.de schicken. Viel Glück!