Analoge Wiedergeburt: James Holden live in Berlin / Ticketverlosung

James Holden hat jetzt eine Free-Jazz-Jamband und spielt keine Sets mehr, sondern Konzerte – am 28. November im Gretchen zum Beispiel. SPEX verlost Tickets.

Von hochkarätigen DJs wird erwartet, dass sie gute Übergänge hinbekommen. So einen hat James Holden mit seinem neuen Album hingelegt: Auf The Animal Spirits hat sich der früher für spannenden House und Techno bekannte Produzent um 180 Gedreht gedreht und spielt mit seiner neu formierten Band The Animal Spirits jetzt eine Mischung aus Jazz, Ambient, Kraut und freier Improvisation. Mal eben eine Band gründen, eine LP in einem Take einspielen und unser aktuelles Album der Ausgabe einspielen – wir verneigen uns.

Wer es uns gleichtun und sich nebenbei noch von den Livequalitäten des analog wiedergeborenen Holden und seiner Animal Spirits überzeugen möchte, hat dazu am 28. November in Berlin die Gelegenheit, wenn der Produzent mit seiner Band im Gretchen zu Gast ist. MIt etwas Glück kann man sich die oblgatorische Schlange dabei sparen – denn SPEX verlost Tickets.