Filmpremiere: „Italo Disco Legacy“ im Berghain / Verlosung

Italo Disco spaltet die Geister – und füllt seit mittlerweile knapp 35 Jahren verlässlich Tanzflächen. Italo Disco Legacy, die erste abendfüllende Dokumentation zum Thema, feiert im Januar Premiereim Berliner Berghain. SPEX verlost den Soundtrack als Doppel-Vinyl sowie die Doku auf DVD.

Ist das Berghain die logische Konsequenz von Italo Disco? Von Detroit, Chicago und New York durch den Atlantik getrennt, eiferten im Italien der frühen Achtziger junge Künstlerinnen und Künstler dem amerikanischen Disco-Sound mit Drum-Computern und Synthesizern nach. So schufen sie eine Subkultur mit eigener Mode, eigenen Rückzugsorten, eigenen Codes – und eigenem Sound natürlich.

Dieser war spätestens um 1985 zum internationalen Massenphänomen geworden, Hits wie „Hypnotic Tango“ oder „Hey Hey Guy“ verkauften sich millionenfach. Die Eckpfeiler: hektische Drumprogrammierung, einfühlsame Synthesizerakkorde und leidenschaftlicher Gesang in gebrochenem Englisch. Bis heute fasziniert das ehemalige Nischengenre Sammler und DJs – vor allem die, die den Stammbaum von Techno und House ergründen wollen.

Dabei stand Italo Disco einst sinnbildlich für jene Plastik-Tanzmusik, die die Generation Symphonic Rock nicht ausstehen konnte. Heute polarisiert das Genre kaum noch, denn es ist klar: Es steht für nichts anderes, als für Spaß, Schweiß und Extase – nicht für Hochkultur und Rollkragenpullover. Möglicherweise ist aber gerade das einer der Gründe dafür, dass das Genre zwar von Experten geliebt wird, aber schriftlich höchstens oberflächlich- und filmisch so gut wie gar nicht dokumentiert ist.

Das soll sich nun mit Italo Disco Legacy ändern. Die Dokumentation entstand in den vergangenen Jahren als Kooperation zwischen Regisseur Pietro Anton und Produzent Janis Nowacki, der in Berlin das auf Reissues spezialisierte Label Private Records betreibt. Für den Film sprach Anton zum Beispiel mit Künstlern und DJs wie Alexander Robotnick, Fancy, Rago & Farina, Daniele Baldelli, Ken Laszlo, Scotch oder Bernard Fevre (Black Devil Disco Club), die die Entstehung der Bewegung als Zeitzeugen miterlebten. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es allerdings auch um das Vermächtnis von Italo Disco. Deshalb interviewte Anton auch viele DJs und Produzenten, die die unübersichtliche Gefolgschaft des Kultgenres bis heute auf Trapp hielten – The Hacker, DJ Hell, Otto Kraanen (Bordello A Parigi) oder I-F zum Beispiel. Einen Einblick gibt’s im Trailer:

Der Film feiert am 11. Januar im Berghain Weltpremiere. Zu diesem Anlass verlosen wir den auf Doppel-LP erschienenen Soundtrack von Italo Disco Legacy inklusive Film-DVD, Bonus-12-Inch und Poster. Zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis zum 12. Januar eine Mail mit dem Betreff „Italo Heat“ an gewinnen@spex.de schicken!