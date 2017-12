Feine Sahne Fischfilet „Sturm & Dreck“ / Review

„Ich kann immer noch nicht singen / Und spiel’ jetzt bei Rock am Ring.“ Und wenn da noch so viele Filme und so viel Hype kommen: Feine Sahne Fischfilet sind immer noch für immer Punk.



„Wir sind zurück in unserer Stadt / Mit zwei Promille durch die Nachbarschaft.“ So tönt es im Eröffnungsstück von Sturm & Dreck, und man weiß: Nichts hat sich verändert. Feine Sahne Fischfilet sind immer noch für immer Punk. Und doch gibt es Neuigkeiten: Sänger Jan „Monchi“ Gorkow ist Gegenstand eines Films geworden, der auf dem Leipziger Dokumentarfilmfestival 2017 die meisten Preise gewann. Wildes Herz erzählt seinen Werdegang, begleitet ihn in die Provinz und auf große Festivals und lässt die Eltern, die Lehrerin, die alten Freunde zu Wort kommen.

Der Film soll im Frühjahr erscheinen und wird vermutlich auch Sturm & Dreck zusätzliche Aufmerksamkeit verleihen. Dabei tut sich auf dem fünften Album von Feine Sahne Fischfilet qualitativ und inhaltlich wenig. Es geht um die Provinz, es geht ums Saufen, es geht um Haltung gegen Rechts. Die einzige Überraschung gelingt der Band mit „Suruç“: Das Stück ist nach der mehrheitlich von Kurden bewohnten türkischen Stadt benannt, die direkt an der türkisch-syrischen Grenze neben dem syrisch-kurdischen Kobanê liegt, und thematisiert die verlustreiche Verteidigung der Stadt gegen den sogenannte IS.

Immer noch für immer Punk.

Es wirkt erst befremdlich, zu diesem Thema ein deutsches Ska-Punk-Stück zu hören, und doch ist man froh, dass mal jemand Stellung bezieht. Wirkt doch sonst die Welt da draußen so verworren, die Konfliktlinien so diffus. Ständig hat man Angst, sich auf die falsche Seite zu schlagen, und hält sich deshalb lieber ganz raus. Das ist nicht die Sache von Monchi und Kollegen. Sie lassen sich weiterhin nicht verbiegen, und wenn da noch so viele Filme und so viel Hype kommen. Oder, wie der Sänger in „Alles auf Rausch“ selbst bekennt: „Ich kann immer noch nicht singen / Und spiel’ jetzt bei Rock am Ring.“