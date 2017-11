Explicit Content: SPEX präsentiert Fever Ray live

Perverts, Pussys, Pinkeln live: Nachdem ihr zweites Album Plunge überraschend über Nacht erschien, lässt Fever Ray uns nun etwas mehr Zeit. Im Februar und März kommt die Schwedin auf Tour – SPEX präsentiert.

Plunge, das zweite Album von Ex-The-Knife-Hälfte Karin Dreijer Andersson unter ihrem Solo-Moniker Fever Ray, schaffte vor gut zwei Wochen das Kunststück, zwei Schritte gleichzeitig zu nehmen, ohne auf die Fresse zu fallen. Dreijer Andersson bügelt darauf ihre Musik nach ihrem höchst dystopischen Debüt Fever Ray wieder glatt und verpasst ihr im selben Arbeitsschritt noch einmal mehr Ecken und Kanten. Plunge klinge „zappelig wie nach einer Kanne Kaffee zur falschen Uhrzeit“, schrieb SPEX-Redakteurin Annika Reith treffend in ihrer Album-Kritik. Gleichzeitig bedient Dreijer Andersson sich auf der einen Großteil von Plunge bestimmenden Suche nach einvernehmlichen Gewaltfantasien einer expliziten Sprache. Anders gesagt: Fever Ray klingt, als wolle sie das Erbe der 2014 aufgelösten The Knife nahtlos fortsetzen, berichtet dabei aber von Fingern in Pussys, Anpinkeln und den perverts, die ihre fuck history bestimmten.

Zuviel des Guten? Nicht wirklich, schließlich beschreibt die üppige Bildwelt auf Plunge am Ende die Möglichkeiten gewaltsamer Veränderung – und macht das Album zu einem der spannendsten des Jahres. Nachdem Dreijer Andersson dieses jedoch ziemlich überraschend über Nacht veröffentlichte, lässt sie uns nun etwas mehr Zeit zur gebührenden Vorbereitung. Im Februar kommt Fever Ray auf Deutschlandtour – SPEX präsentiert.

SPEX präsentiert Fever Ray live

22.02. München – Muffathalle

28.02. Berlin – Columbiahalle

13.03. Hamburg – Docks Club

17.03. Köln – Palladium

Tickets gibt es ab dem 17. November hier.