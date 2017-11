„Die Musik aus meinem Inneren wird nie auf einem Album landen“ – das neue Nils-Frahm-„Nicht-Album“ kommt

Nils Frahm, Handwerker und Musiker, hat die letzten zwei Jahre damit zugebracht, einen Raum im Berliner Funkhaus auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Dabei sind nicht nur jede Menge Späne, sondern auch ein Album abgefallen, das nächstes Jahr erscheinen wird. Darauf zu hören: „Was es nicht geworden ist.“

Endlich ein Album, das keine Geschichten mehr braucht, keine Storys über Hammerkopf-Filzbeläge oder Daumenblessuren, All Melody ist schlichtweg, wonach es klingt: Musik natürlich, aber eben ganz andere als geplant. „Im Prozess der Fertigstellung bringt jedes Album wohl nicht nur ans Licht, was es ist, sondern vielleicht noch wichtiger: was es nicht geworden ist“, sagt Frahm. „Die Musik, die ich in meinem Inneren höre, wird wohl nie auf einem Album landen – denn ich kann sie scheinbar nur für mich selbst spielen. Dieses Album vereint diejenigen Aufnahmen, die meines Erachtens nach hervorstechen, und es beschreibt meine jüngsten musikalischen Entdeckungen auf die für mich denkbar beste Art.“

Das siebte Album von Nils Frahm, aufgenommen in seinem eigenen Studio (besagter Raum im Funkhaus am Spreeufer) erscheint am 26. Januar auf Erased Tapes und sieht so aus:

Und weil die Hütte (stolz wie Bolle, deswegen gleich als Covermotiv verwendet) jetzt steht, kann der Piano-Filou sie nun ruhigen Gewissens für seine erste ausgedehnte Welttournee seit 2015 verlassen. Termine folgen! Die Tracklist gibt’s schon jetzt, wie Sonne, Wald, das Universum gar klingen, muss man sich vorerst denken.

All Melody

1. The Whole Universe Wants To Be Touched

2. Sunson

3. A Place

4. My Friend The Forest

5. Human Range

6. Forever Changeless

7. All Melody

8. #2

9. Momentum

10. Kaleidoscope

11. Harm Hymn

Nils Frahm live

22.01.18 Berlin – Funkhaus

23.01.18 Berlin – Funkhaus

24.01.18 Berlin – Funkhaus

25.01.18 Berlin – Funkhaus

27.01.18 Köln – Philharmonie

21.04.18 Hamburg – Elbphilharmonie

22.04.18 Leipzig – Gewandhaus

24.04.18 Frankfurt – Alte Oper

25.04.18 München – Muffathalle

28.04.18 Linz – Posthof

29.04.18 Graz – Orpheum

30.04.18 Wien – Konzerthaus

03.05.18 Zürich – X-Tra