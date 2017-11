Björk: Neue Single „Blissing Me“ von „Utopia“ / Jetzt anhören

Björk veröffentlicht mit „Blissing Me“ eine zweite Single von ihrem kommende Woche erscheinenden neuen Album Utopia – jetzt streamen.

Bei der ersten Single „The Gate“ vom kommenden Björk-Album Utopia fühlte man sich vor einigen Wochen zwischen Flöten, Field Recordings und Vogelstimmen noch an ihr 2007 erschienenes Album Volta erinnert. Nun erschien die zweite Auskopplung namens „Blissing Me“ – und man weiß nicht mehr so recht, wohin die Reise gehen wird, wenn am 24. November das zehnte Album der isländischen Künstlerin erscheint.

„Blissing Me“ ist zwar ebenso von Harfen und anderem wohlklingendem Gerät durchzogen und behandelt, wie schon „The Gate“, eine Art Wiederentdeckung der Liebe. Doch mit grummelndem Bass, disparaten Beat und subtil geschichteten Background-Vocals schimmert im Vergleich zur ersten Single ein gewisses Unbehagen durch die gesammelte Spiritualität.