SPEX No. 378: Ein Jahr, ein Leben – Rückblick 2017 mit Tocotronic u.v.a.

NO AGE: Hüsker Dü schlägt MBV k.o.

Text – Daniel Gerhardt

Fotografie – Graham Dunn

Zwischen Werkel-Workshop und Karriereselbstmord schossen No Age mit ihrem letzten Album alles in den Wind, was man als Fan von zartem Krach und Überschwang an ihnen gemocht hatte. Vier Jahre später markiert Snares Like A Haircut eine erfreuliche Rückbesinnung auf den Noise- und Punkrock des Frühwerks der Band. No Age glänzen wieder im Namen der verschwurbelten Kompakthymne – und erklären, warum man sich von Trump und seinen Wählern nicht das vegane Weihnachtsdinner versauen lassen darf.

EVERYTHING IS RECORDED: Die Vereinten Nationen im Studio

Text – Heiko Hoffmann

Fotografie – Jaap Bräutigam

Am Anfang steht der Frust eines englischen B­Boys. Am vorläufigen Ende das Label­Imperium XL Recordings, eine der bedeutendsten Plattformen zwischen Mainstream und Pop­Avantgarde mit Künstlern von Adele bis Arca. Hinter allem steckt: Richard Russell, der nun dezent selbst ins Rampenlicht tritt. Sein Projekt Everything Is Recorded verbindet ein Gespür für das richtige Sample mit der Freude am Improvisieren und den illustren Kontakten eines XL-­Adressbuchs.

HAIYTI: Die unerträgliche Leichtigkeit des Games

Text – Sonja Ella Matuszczyk

Fotografie – Sebastian Mayer

Millionen Streams, Major-Kooperationen, artig bedientes Albumformat, sogar mit Luxusvinyl zum Anfassen: Nach Yung Hurn und Rin macht jetzt auch Haiyti auf Musik-Biz-Routine. Schaufelt sich die DIY-Bewegung namens Cloud Rap damit nicht ihr eigenes Grab? Kommt nach den auf Youtube hingerotzten Scheißmichnix-Manifesten die Bankrotterklärung? Haiyti ist das schnuppe. Sie macht keinen Rap, sondern neue Neue Deutsche Welle für Techno-Schmusebärchen. Udo Lindenberg beißt sich irgendwann bestimmt in den Arsch, weil er auf ihrem ersten richtigen Album nicht mit dabei ist.

