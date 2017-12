Alben des Jahres 2017 – Die SPEX-Redaktionscharts

Das beste an diesem Jahr ist sein Ende: Die Redaktion sowie viele unserer Autorinnen und Autoren haben gewählt – die 20 SPEX-Alben des Jahres 2017.



#20 Chastity Belt – I Used To Spend So Much Time Alone

#18 Christiane Rösinger – Lieder ohne Leiden

#17 Shabazz Palaces – Quazarz: Born On A Gangster Star

#15 Aldous Harding – Party

#14 Richard Dawson – Peasant

#12 Vince Staples – Big Fish Theory

#11 Jonwayne – Rap Album Two

Sämtliche Bestenlisten sind in unserer neuen Printausgabe SPEX No. 378 erschienen. Das Heft gibt es am gut sortierten Kiosk und versandkostenfrei im Shop. Am Ende dieser Liste finden Sie zudem eine Playlist mit Hörbeispielen von allen Alben.