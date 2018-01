Alben des Jahres 2017 – die Jahrescharts der SPEX-Leserinnen und Leser

Ein Jahr, ein Leserpoll: Die SPEX-Leser haben über die wichtigsten Alben des Jahres abgestimmt. Hier sind die Top 20.

#20 Gorillaz – Humanz





#17 Sampha – Process





#15 Aldous Harding – Party

#14 Father John Misty – Pure Comedy

#13 Depeche Mode – Spirit









#11 King Krule – The Ooz





Sämtliche Bestenlisten sind in unserer neuen Printausgabe SPEX No. 378 erschienen. Das Heft gibt es am gut sortierten Kiosk und versandkostenfrei im Shop. Am Ende dieser Liste finden Sie zudem eine Playlist mit Hörbeispielen von allen Alben.