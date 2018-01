Afrikanischer & arabischer Film im Kalten Krieg: Saving Bruce Lee im HKW / Ticketverlosung

Saving Bruce Lee ist eine dreitägige Veranstaltung im HKW Berlin, bei der es um die Rolle der Sowjetunion für die Filmindustrien afrikanischer und arabischer Länder während des Kalten Krieges geht. SPEX verlost 2×2 Zweitagestickets.

Der Kalte Krieg wurde nicht an Fronten und in Gräben geführt, sondern unter anderem in Fernsehstudios und an Filmsets. Doch während Nato und Warschauer Pakt sich gegenseitig Propagandafilme an den Kopf warfen, warb vor allem die Sowjetunion um die Gunst der vielen frisch dekolonisierten Staaten des Südens. Um die frohe Botschaft des globalen Sozialismus in afrikanischen und arabischen Ländern zu verbreiten, setzte die Sowjetunion unter anderem darauf, Filmstipendien für das renommierte Gerassimow-Institut für Kinematographie (VGIK) in Moskau zu vergeben. Dort studierten viele international anerkannte Regisseure aus Russland, aber auch aus afrikanischen, asiatischen und nordeuropäischen Ländern.

Das Haus der Kulturen der Welt in Berlin erinnert an diese vielleicht nicht aufgegangene, aber dennoch sehr produktive Strategie jetzt mit einem dreitägigen Programm aus Filmscreenings und Vorträgen. Es werden bekannte Werke von VGIK-Absolventen gezeigt genauso wie längst verschollene Diplomarbeiten. Außerdem gibt es Vorträge zur Schnittmenge zwischen Politik und Film, oft mit Bezug zur ehemaligen Sowjetunion, Asien und Afrika. Der Name des Programms ist Saving Bruce Lee, weil die Filme des Schauspielers und Regisseurs im Kino postkolonialer afrikanischer Staaten schnell unheimlich einflussreich wurden – vielleicht, weil seine Charaktere eine perfekte Projektionsfläche für eine idealisierte Version des gerechten Befreiungskämpfer darstellt?