The Justified Ancients Of Mu Mu: „2023: A Trilogy“ / Review

Teils Persiflage auf die Popkulturszene, teils politische Satire, teils Schlüsselroman über die verrückten Aktionen von Bill Drummond und Jimmy Cauty alias The KLF – 2023 vermischt Pop und Politik, Realität und Fiktion, Exzentrik und Genie. Das Buch ist bei Faber & Faber erschienen.

Wo beginnen? Vielleicht auf Jura. Weniger als 200 Menschen leben auf der schottischen Insel. George Orwell schrieb 1948 dort 1984. Bill Drummond und Jimmy Cauty, besser bekannt als KLF aka The Justified Ancients Of Mu Mu, verbrannten 1994 dort vor laufender Kamera eine Million Pfund – ihr Vermögen aus den Acid-House-Hits, mit denen sie Ende der Achtziger die Hitparaden beherrschten. Geldvernichtung als Kunstwerk? Als Drummond und Cauty den Film danach zeigten, herrschte vor allem Entsetzen und Unverständnis. Daher legten sie sich ein 23-jähriges Moratorium auf, als Künstler öffentlich aufzutreten. Diesen Sommer ist es abgelaufen. Prompt kehrten sie am 23. August mit dem dreitätigen Happening Welcome To The Dark Ages in Liverpool öffentlich zurück. Dabei wurden Teile der fiktiven Romanhandlung von 2023 inszeniert, wie auch ein 70-minütiger Begleitfilm gezeigt.

Der Roman ist mithin kein Roman, sondern der literarische Teil eines multimedialen, sich über Jahrzehnte erstreckenden popkulturellen Gesamtkunstwerks. Angelegt ist 2023 als postmoderne Erzählung, die 1984 auf Jura geschrieben wird von Antonia Roberta Wilson (ihr Autorpseudonym: George Orwell), in der die Verschwörungstheorien der Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson über die Justified Ancients Of Mummu fortgesponnen wird. Teils Persiflage auf die Popkulturszene (von Tracy Emin über Harry Potter bis Azealia Banks), teils politische Satire (Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin, bis Apple, Google und Facebook alle Staaten aufkaufen), teils Schlüsselroman über die verrückten Aktionen von Drummond und Cauty – 2023 vermischt Pop und Politik, Realität und Fiktion, Exzentrik und Genie. Eine passende Lektüre für die anbrechenden Dark Ages.