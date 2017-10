Zara McFarlane: Ticketverlosung zum „J.A.W. Autumn Series“-Start

Das J.A.W.-Kollektiv lässt sich auch in dieser Herbstsaison nicht lumpen. Neben Jazz-Legende Pharoah Sanders, Weltklasse-Selector Motor City Drum Ensemble und Salsoul-Held Leroy Burgess lädt das deutsch-französische Team in diesem Jahr auch Zara McFarlane am 06. November für eine exklusive Show nach Berlin ins Prince Charles.

McFarlane stellt dort ihr neues Album Arise vor, das auf Gilles Petersons Label Brownswood Recordings erscheint und in bester Tradition von allem steht, was das J.A.W.-Programm seit jeher bestimmt: Jazz trifft Soul trifft Dub und Reggae. Begleitet wird der souveräne Stilmix von Charlotte Dos Santos, deren treibender Soul-Pop mit Golden-Era-Hip-Hop-Vibes angereichert ist. Der Herbst kann also kommen, die J.A.W. Autumn Series erst recht.

Wir verlosen 1×2 Tickets für J.A.W. Autumn Serie mit Zara McFarlane! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 02. November eine Mail mit dem Betreff „Zara McFarlane“ an gewinnen@spex.de!

J.A.W. Autumn Series: Zara McFarlane Arise Album Release

mit Charlotte Dos Santos

06.11. Berlin – Prince Charles