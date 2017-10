LA to the Moon: Lana Del Rey live in Deutschland

Lana Del Reys Album Lust For Life knackte dieses Jahr so ziemlich überall die Top 10, wo es nicht ohnehin auf der Nummer 1 landete. Nächsten April ist es auf dem einzigen Deutschlandkonzert ihrer Tour zu hören.

Lana Del Rey ist dort, wo zahllose Musiker gerne seien möchten: Nein, nicht in LA, sondern so weit oben auf dem Pop-Olymp, so nah am Mond, dass man sie von hier unten kaum noch sehen kann. Es sei denn man findet sich am 16. April nächsten Jahres in der Mercedes-Benz Arena wieder. Dort lädt Del Rey zum einzigen Deutschlandkonzert ihrer LA to the Moon-Tour.

Lana Del Rey live 2018

16.04. Berlin – Mercedes-Benz-Arena

Tickets sind ab sofort hier via Ticketmaster erhältlich.