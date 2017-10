Liam Gallagher live in Deutschland

Im Zugzwang: Der kleine Gallagher-Bruder zieht in Sachen Solodebüt nach. Sein erstes Album ist im März auch auf zwei deutschen Bühnen zu hören.

Bleibt in der Familie: Fast zeitgleich haben beide Köpfe des Ex-Oasis-Clans nun neue Alben veröffentlicht. Gemäß der Stammbaumfolge kam Noel seinem jüngeren Bruder nicht nur beim Bandaustritt vor acht Jahren zwei Monate zuvor, er war ihm auch in Sachen Soloaktivitäten mit den High Flying Birds voraus. Nun hat Liam mit As You Were sein erstes Soloalbum veröffentlicht, Chartsspitze inklusive – da hat die Zeit noch nie einen Unterschied gemacht. In Deutschland stehen zwei Livetermine auf dem Plan. Karten dafür gibt es ab jetzt.

Liam Gallagher live 2018

04.03. Köln – Palladium

05.03. Berlin – Columbiahalle

Tickets sind ab sofort hier via Ticketmaster erhältlich.