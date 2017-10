Maurice & Die Familie Summen „Bmerica“ / Review

Trotz ernster Momente hat Summen von Parliament und anderen intergalaktischen Quatschmachern gelernt, dass Gesellschaftskritik bunt und überdreht sein kann.

Mit jeder neuen Nachrichtenmeldung erinnert Trumps Amerika mehr und mehr an den Plot eines B-Movies. Trotzdem meint der Titel von Maurice Summens Album etwas anderes. Wäre Bmerica ein Film, würde sich der Staatsakt-Chef und Sänger von Die Türen und Der Mann nämlich weniger für den Plot als für den Soundtrack interessieren. Und so ist das Amerika, das auf dem Debütalbum von Maurice & Die Familie Summen aus jedem synkopierten Einwurf der Blechbläser und Groove der Congas tönt, zwar ein vermitteltes, setzt sich aber nicht aus den neuesten Nachrichten, sondern aus den afroamerikanischen Soul- und Funk-Platten im Kallax-Regal der Songwriter zusammen. Mehr P-Funk als B-Ware.

Es geht auf Bmerica auch gar nicht um Amerika, sondern gleich um das große Ganze – und immer auch ein bisschen um Summen. Der zeigt sich als kluger Beobachter, etwa wenn er in den gesprochenen Strophen des Slow Jams „Klima“ nicht nur das politische Klima der Achtziger mit dem heutigen vergleicht, sondern gleich auch noch den Klimawandel und seine Leugner thematisiert. Oder wenn er in Zeiten, in denen längst jeder zweite Berufstätige nach Feierabend und am Wochenende seine dienstlichen E-Mails liest, ein „Recht auf Unerreichbarkeit“ einklagt – und in „Traurige Gesichter“ und „Die feindlichen Gedanken“ außerdem zeigt, was solche Zustände mit der Psyche eines Menschen anstellen.

Trotz dieser ernsten Momente hat Summen von Parliament und anderen intergalaktischen Quatschmachern gelernt, dass Gesellschaftskritik bunt und überdreht sein kann und dass sich Politik und Nonsens in der Musik nicht ausschließen müssen. Deshalb darf es auch mal ein Kalauer sein, wie diese freundliche Warnung an die Nerds vor den Bildschirmen: „Code is law / Aber Programmieren ohne Gewissen ist Kot, also Scheiße.“