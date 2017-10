Real-Talk-Kollektiv: SPEX präsentiert Gaika – The Spectacular Empire

Gaika ist nicht nur einer der spannendesten Acts, den die UK-Szene hervorgebracht hat. Er hat sich nun auch mit Gleichgesinnten zusammengetan: Mit The Spectacular Empire kommen Gaika und Kollegen auf Tour – SPEX präsentiert den einzigen Deutschlandtermin.

Der Brixtoner Produzent Gaika weiß genau, was aus der Fülle an Stilen zu machen ist: Hip-Hop, R’n’B, Grime und Trap infiziert er mit traditionellen afrokaribischen Rhythmen und düsterem Techno von Übermorgen. On top of that: Eine Stimme, die politischen Real-Talk bevorzugt.

Seit seiner EP Spaghetto von 2016 wurde er nicht nur Teil der Warp-Familie. Sie machte auch klar: Gaika hat sich zu einer der interessantesten Stimmen der britischen Szene entwickelt. Mehr kann sich das Post-XY-Zeitalter wohl nicht wünschen: Urbaner Ghettostoff trifft auf High-Brow-Art, die gemeinsam zu einer Kritik an der westlichen Welt und ihren Unterdrückungsmechanismen mutieren. „Intellektuelle Hood-Musik“, wie Gaika selbst es nennt.

Nun hat Gaika ein neues Ass aus dem Ärmel geschüttelt: eine Global Tour Party. Die Idee: Gleichgesinnte Nonkonformisten zusammentrommeln und mit ihnen gemeinsam The Spectacular Empire formieren. Was sie eint: ihr unermüdlicher Forschungsdrang, die Freude an politischer Provokation und eine Vision für Gesellschaft und Zukunft. Mitglieder von Gaikas neuem Imperium sind unter anderem 808 Ink, The Gaza Strip, Kojey Radical und Sleazy.

Im Rahmen seiner Spectacular-Empire-Tour kommt Gaika für eine exklusive Deutschland-Show samt Kollegschaft im November nach Berlin. Mit von der Partie sind 808 Ink aus dem Südosten Londons. Das Produzenten- und Rapduo aus 808 Charmer und Mumblez Black Ink. macht am liebsten Musik ohne Regeln, dafür aber mit vielen Texturen. Außerdem dabei: Der Londoner Kojey Radical. Als Musiker, Poet und Multimediakünstler wundert es wenig, dass seine Live-Performances außerordentlich kunstvoll ausfallen – so vermutlich auch bei dem von SPEX präsentierten Deutschlandtermin.

SPEX präsentiert Gaika – The Spectacular Empire

24.11. Berlin – Gretchen Club

