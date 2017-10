Keine Liebe: Die SPEX-Playlist für den Oktober

Neuer Monat, neue Musik, ausgesucht von der SPEX-Redaktion: Unsere Soundcloud-Playlist für den Oktober.

Diesmal dabei: Drei Minuten Auskotzung von Ian Svenonius (Nation Of Ulysses, The Make-Up, u.a.) unter neuem Namen, unmissverständliche Ansagen von der New Yorker Chart-Stürmerin Cardi B, Bass-Backpfeifen von Philadelphias Chynna (Foto), Fingerübungen für Fortgeschrittene von Palm, schönes Altes in ebenso schönem neuem Kleid von der japanischen Komponistin Midori Takada und Masahiko Sato sowie einer Handvoll weiterer Knaller. Die Playlist kann gleich hier oder auf der Soundcloud-Seite von SPEX gestreamt werden.