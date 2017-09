The Prodigy live / Vorverkaufsstart

Ausfallschritt, Zeigefinger in die Luft: Die Voodoo People aus England sind mit ihrem aktuellen Album The Day Is My Enemy zurück auf der Bühne.

Für The Prodigy gilt, was für die Nacht gilt: Sie kommt mal früher, mal später, aber sie kommt mit Sicherheit immer wieder. Es gibt eben Bands, um die man sich auch nach zweieinhalb Jahrzehnten im Business keine Gedanken machen muss. The Prodigy sind vielleicht nicht mehr die Essex-Rave-Kids von 1992, aber nach wie vor das, was man einen Live-Act nennt. Das Trio um Gründungskopf Liam Howlett bringt die alte Wut in neuen Songs im Dezember auch auf zwei deutsche Bühnen. Das Trockeneis wird jetzt schon rangekarrt.

The Prodigy live

9.12. München – Zenith

10.12. Hannover – Swiss Life Hall

Karten gibt’s hier via Ticketmaster.