The Killers kündigen Tour für 2018 an / Ticketvorverkaufsstart

Wer The Killers vergangenen Freitag in der Kölner Live Music Hall verpasst haben sollte, braucht sich nicht zu ärgern. Kommendes Frühjahr kommen die Indie-Rocker für zwei Konzerte nochmal nach Deutschland. Der Ticketvorverkauf startet pünktlich zum Release ihres neuen Albums Wonderful Wonderful.

Wir erinnern uns: an Hot Fuss, Sam’s Town, Day & Age und Battle Born. Ebenso nicht zu vergessen: Sawdust, die Sammelsurium-Platte voller Raritäten und B-Side-Juwelen. All das sind die Namen der Alben jener Band, die sowohl auf The Killers als auch den Titel ihres wohl erfolgreichsten Hits, „Mr. Brightside“, hört.

The Killers stehen mittlerweile für stolze 15 Jahre Bandgeschichte und noch stolzere 13 Millionen verkaufte Platten. Im Zuge dessen wird die Band um Leadsänger Brandon Flowers und Dave Keuning kommendes Frühjahr wieder die großen Bühnen Deutschlands bespielen. Schon jetzt aber gibt es ein neues Album von The Killers, das in den Startlöchern steht. Das erste seit nunmehr fünf Jahren.

Wonderful Wonderful entstand zwischen ihrer Heimat Las Vegas und Los Angeles und wurde von Garret „Jacknife“ Lee (Weezer, R.E.M.), Erol Alkan und Bandfreund Stuart Price von Zoot Woman produziert. Kommenden Freitag erscheint das neue Album von The Killers. Bis dahin kann einer der bereits veröffentlichten Songs schon vorab gehört werden, „Run For Cover“.

The Killers live

27.02.2018 Berlin – Mercedes-Benz-Arena

05.03.2018 Köln – Lanxess Arena

Der Ticketvorverkauf für die Deutschlandkonzerte von The Killers startet am Freitag um 10 Uhr. Tickets können dann hier bei Ticketmaster erworben werden.