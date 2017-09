Liima: Neue Single / Zweites Album im November

Liima, die gemeinsame Band von Efterklang und Tatu Rönkkö, kündigt den Nachfolger zu ii an – mit einer neuen Single.

Das zweite Album der Band um den finnischen Perkussionisten Tatu Rönkkö und die Dänen Mads Brauer, Casper Clausen sowie Rasmus Stolberg alias Efterklang hört auf den Namen 1982 und, nun ja, klingt irgendwie auch so. Jedenfalls angesichts der gleichnamigen ersten Single, die wirkt, als hätten sich Talk Talk auf Brad Fiedels Terminator-Soundtrack verirrt. 1982 erscheint am 03. November via City Slang. Bis dahin kann man sich Gedanken darüber machen, ob sich für das Video tatsächlich jemand die Mühe gemacht hat, Lost In Translation auf einem Commodore-Rechner nachzubauen.