Advertorial: Mit TIDAL und Mercedes-Benz exklusive Tickets für Iggy Azalea gewinnen

Die neue Kooperation von TIDAL und Mercedes Benz bringt euch zu einer exklusiven Performance von Iggy Azalea.

Der Streamingdienst TIDAL und Mercedes-Benz tun sich für eine langfristige Kooperation zusammen. Mercedes-Benz-Kunden, die mit „Mercedes me“-ausgestatteten Fahrzeugen unterwegs sind, bekommen so Zugang zu einer kostenlosen TIDAL-HIFI-Mitgliedschaft. Das Launch-Event für die Zusammenarbeit am 15. September in Frankfurt wird von keiner geringeren als der australischen Rapperin Iggy Azalea gehostet. Wer dabei sein möchte, kann sich hier alle Infos holen und an der Verlosung teilnehmen.