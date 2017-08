Pflichttermin beim Doktor: SPEX präsentiert John Maus live

Unser Lieblingsdoktor John Maus kommt zum ersten Mal seit gut sechs Jahren für ein Konzert nach Deutschland – und bringt wieder vertonte und gelebte Existenzphilosophie mit auf die Bühne. SPEX präsentiert.

Seit 2011 war es ziemlich Still um John Maus. Ob die sechsjährige Pause damit zusammenhängt, dass er seinen Doktor in Politikwissenschaft machte, ist nicht bekannt. Dass Maus die Gedankenwelt Wissenschaft und Musik auf ganz andere Weise schon seit seinem Debüt Songs von 2006 verbindet, ist jedoch längst bekannt. Die BBC berichtete vor ein paar Jahren erstaunt, dass der Mann aus Minnesota gleichermaßen berufsmäßiger Existenzphilosoph wie Syth-Pop-Musiker sein müsse. Anders seien die langen und wissenschaftlich profunden Interviews, die er gefühlt einmal im Schaltjahr gibt, nicht zu erklären.

Doch auch seiner Musik und nicht zuletzt den seltenen Konzerten haftet etwas Existenzielles an. Das liegt nicht bloß daran, dass Maus im Titel seines 2011 erschienenen dritten (und bislang letzten) Albums We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves den französischen Philosophen Pierre Bourdieu zitiert, sondern auch an der aufreibenden Energie seiner Konzerte, bei denen er sich jedes Mal aufs Neue selbst zerfleischt.

Wer das noch nicht gesehen hat, sollte das einzige Deutschlandkonzert des Jahres keinesfalls verpassen – oder womöglich sechs weitere Jahre warten. Tickets gibt es ab sofort hier.

SPEX präsentiert John Maus live

15.11. Berlin – Festsaal Kreuzberg