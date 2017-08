Tagtraum bei Nacht: SPEX präsentiert King Krule / neues Video „Czech One“

Der britische Schubladenverweigerer King Krule wird morgen stolze 23 Jahre alt. Reingefeiert wird heute schon mit der Veröffentlichung seines neuen Tracks „Czech One“ – sowie der Ankündigung seiner Tour. SPEX präsentiert die Deutschlandkonzerte.

Nach seinem Debüt Six Feet Beneath The Moon von 2013 und dem Kollaborationsprojekt mit seinem Bruder Jack zwei Jahre später, A Place 2 Drown, meldet sich Archy Marshall aka King Krule zurück. Da ist zum einen das neue Album von Mount Kimbie Love What Survives, das am 08. September erscheint, mit Krule im Feature auf dem Track „Blue Train Lines“ etwa. Zum anderen gibt es heute auch ein neues Video von Marshall selbst.

Tagträumen bei Nacht lässt es sich am besten zu Krules schubladenuntauglichen Atmo-Downtempo-Jazz-Spoken-Word-Whatever-Mash-Up. „Czech One“ zeigt Krule in der Einsamkeit seiner Gedanken verloren während eines Nachtflugs zwischen all den unbekannten Mitmenschen – und Vergangenes, Gegenwärtiges und Kommendes reflektierend. Filmemacher Frank Lebon sorgte für die surrealen Lo-Fi-Bilder von Krules Flug nach Innen.

Die Veröffentlichung des Videos hat einen erfreulichen Rattenschwanz: Nicht nur ist „Czech One“ als A-Side auf einer neuen limitierten 7“ vertreten, die am 13. September via True Panther Sounds/XL Recordings erscheint. Mit einer gleichnamigen Welttournee steht Marshall nun auch in den Startlöchern, „Czech One“ und andere Tracks live zu performen. The King is back – und SPEX präsentiert seine Deutschlandtermine.

SPEX präsentiert King Krule

01.12. Köln – Stollwerck

03.12. Hamburg – Übel & Gefährlich

04.12. Berlin – Astra