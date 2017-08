Glänzende Tristesse: Better Person in Berlin / Verlosung

Popschnulzer Better Person verglitzerstaubt am 11. August den Berliner Internet Explorer mit Synthie-Tristesse von der geilen Sorte. SPEX verlost Tickets für das Konzert.

Mit seiner Debüt-EP It’s Only You schmiss der Berliner Adam Byczkowski alias Better Person sein Handtuch: auf die Bühnen dieser Welt – wie die des SXSW, Pop Montreal und Torstaßenfestivals. Manchmal auch gemeinsam mit Künstlern seiner Sparte (Elektropopschnulz) wie Alex Cameron oder Roosevelt. In Kollaboration mit Shameless/Limitless präsentiert der Berliner Internet Explorer nun die Soloshow, Unterstützung erhält er dabei von Karolini und Bad Hammer.

Zwischen den Tourterminen hat Better Person einen neuen Song veröffentlicht. „Zakochany Człowiek“ heißt der Track, sein erster auf Polnisch, seiner Muttersprache. Übersetzen lässt sich der Titel mit „Ein verliebter Mann“, Byczkowskis Sinn für Popromantik bleibt damit nicht im Verborgenen. Die vielen Nuancen seiner Stimme bedienen das ganze Spektrum von lebendiger Liebe zu verblassten Erinnerungen. 80er-Synthies und Saxofone aus ebendieser Zeit vertonen gesenkte Köpfe – und zart mitwippende Körper.

Better Person

11.08. Berlin – Internet Explorer

SPEX verlost 2×2 Tickets für Better Person im Internet Explorer in Berlin. Um teilzunehmen, einfach eine Mail mit dem vollständigen Namen sowie dem Betreff „Better Person“ an gewinnen@spex.de senden.