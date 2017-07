WipEout: Omega Collection / Verlosung

Gaming und elektronische Musik gehören unbestreitbar zusammen: SPEX verlost die WipEout: Omega Collection für die Playstation 4.

Das Anti-Gravitations-Rennspiel WipEout gehört nicht allein wegen seines rasanten Gameplays und der flashigen Grafik zu einem der definitiven Klassiker des Genres. Auch der Soundtrack war immer ein essentieller Bestandteil des WipEout-Erbes und führte reihenweise Gaming-Fans an etwa die The Chemical Brothers, The Prodigy oder Kraftwerk heran.

Mit der WipEout: Omega Collection präsentiert Playstation nun zwei neu gemasterte Serienteile: Wipeout HD mit der Wipeout HD Fury-Expansion und Wipeout 2048. Selbstverständlich ist der Soundtrack ebenso auf das Erbe der legendären Reihe abgestimmt. Neben alten Bekannten – ja, die Chemical Brothers sind erneut vertreten – finden sich darauf auch Beiträge von Boys Noize, Brodinski und Louisahhh sowie Emika.

Wir verlosen 2 Exemplare der WipEout: Omega Collection für die Playstation 4! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel einfach eine Mail mit dem Betreff „WipEout“ samt Name und vollständiger Adresse an gewinnen@spex.de