Grizzly Bear kündigen fünftes Album an / Neue Single & Tour

Grizzly Bear veröffentlichen im Sommer ihr fünftes Album Painted Ruins. Auf der ersten Veröffentlichung der Band seit fünf Jahren finden sich elf neue Tracks, die man im Oktober live erleben kann. Die neueste Single gibt’s schon jetzt – exklusiv bei SPEX.

Macht man jetzt so als New Yorker Band: Nach ein paar Alben an der Ostkünste alles stehen und liegen lassen und ans andere Ende des nordamerikanischen Kontinents ziehen. Warum auch nicht? Winter, Hurricans, schlechtgelaunte Taxifahrer – braucht kein Mensch.

Im Falle der vier Freunde des stimmig-schiefen Tons, Grizzly Bear, musste man allerdings befürchten, dass ihnen der Umzug nach Kalifornien weniger guttun könnte als etwa den Kollegen David Longstreth alias Dirty Projectors oder auch Kevin Morby. Schließlich lebte die Musik des Quartetts um Sänger Ed Droste und Gitarrist Daniel Rossen stets von der selten mit dauerhaftem Sonnenschein in Verbindung gebrachten Ernsthaftigkeit zwischen Musikstudentenpop und Bootcamp im Kammermusik-Orchester.

Alle Antworten finden sich auf Painted Ruins, das am 18. August via RCA erscheint. Es ist nicht nur das erste Album seit der 2012 erschienen Erfolgsplatte Shields, sondern auch Wortmeldung Nummer eins seit dem Umzug. Dass sich auch unter Palmen wenig an der Handschrift der Band geändert hat, zeigte schon die Anfang des Monats veröffentlichte erste Single „Three Rings“, ein Stück wunderbar verqueren Synkopen-Pops, der sich so umständlich zum Höhepunkt steigert, wie es seit Jahren nur Daniel Rossen einzufädeln vermag.

Nun schiebt die Band mit „Mourning Sound“ bei SPEX eine zweite Single hinterher, die zeigt, wie gut die Vier eigentlich Songs schreiben können: Jeder Ton steht wie in Stein geschlagen im Raum, der Upbeat klingt nach Spartenhit, ohne zu oberflächlich zu wirken. Erste Antwort also: Um Grizzly Bear muss man sich auch auf dem fünften Album keine Sorgen machen.

Vergewissern kann man sich davon im Herbst auch live. Anfang Oktober kommt die Band für einen Termin nach Deutschland.

Painted Ruins Tracklist

1. Wasted Acres

2. Mourning Sound

3. Four Cypresses

4. Three Rings

5. Losing All Sense

6. Aquarian

7. Cut-Out

8. Glass Hillside

9. Neighbors

10. Systole

11. Sky Took Hold

Grizzly Bear live

12.10. Berlin – Columbiahalle