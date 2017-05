The National veröffentlichen erste Single aus neuem Album

Das siebte Studioalbum von Bryce Dessner, Aaron Dessner und Matt Berninger ist fertig.

The National halten, was ein kryptisches Teaservideo in den vergangenen Tagen versprach: Mit Sleep Well Beast hat die Band vier Jahre nach Trouble Will Find Me ihr siebtes Album angekündigt. Es soll am 8. September via 4AD erscheinen. Mit „The System Only Dreams In Total Darkness“ ist bereits ein erster Song daraus zu hören. Im Oktober folgen Livetermine in Deutschland.

Bryce Dessner veröffentlicht zudem ein Kollaborationsalbum mit Sufjan Stevens und Nico Muhly. Planetarium erscheint am 9. Juni.

The National live

20./21.10. Hamburg – Elbphilharmonie

23./24.10 Berlin – Tempodrom