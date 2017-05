Daniel Clowes „Patience“ / Review

Back To The Future! Daniel Clowes’ Zeitreise-Graphic-Novel Patience ist in der Übersetzung von Jan Dinter bei Reprodukt erschienen.

Von allen Tagträumen ist die Fähigkeit, durch die Zeit zu reisen, sicher die am weitesten verbreitete. Kein Wunder also, dass die Fantasie, sich in die Zukunft zu flüchten oder in die Gegenwart einzugreifen im Gefolge von H.G. Wells’ Time Machine (1895) die (zumal popkulturelle) Imagination häufig beschäftigt hat. Für Dr. Who oder Terminator, Timecop und Torchwood heißt es: Back To The Future! Den Genremustern entsprechend versucht auch Jack Barlow, der Held von Daniel Clowes neuer Graphic Novel, ein Verbrechen ungeschehen zu machen, indem er sich in die Vergangenheit versetzt: Was er zu verhindern sucht, ist der Mord an seiner schwangeren Geliebten Patience, für den fälschlicherweise er verantwortlich gemacht wird. Um den Unglücksfall zu verhindern, der auch Jacks Leben zerstört hat, muss er das Geheimnis um Patiences verschwiegene dunkle Vorgeschichte aus Vernachlässigung, Missbrauch und Vergewaltigung aufdecken.

Auch wenn die Liebe zuletzt triumphiert, ist das Ende kein komplett glückliches.

Damit beginnt Jacks irrer Trip durch die Zeiten, die ihn in eine düstere Vergangenheit zu Mitte der Achtzigerjahre oder die psychedelische Zukunft des Jahres 2027 (blauhäutige Prostituierte, schwebende Automobile) von Katastrophe zu Desaster hin und her springen lässt. Doch keine Sorge: Patience wird natürlich gerettet, und die Liebe triumphiert. Dennoch – das Ende ist kein komplett glückliches. Selbiges gilt für die Übersetzung, die englische Idiome teils wörtlich wiedergibt, wie auch Clowes wenig individuelle Zeichenweise von Gesichtern manchmal für Verwirrung sorgt. Fazit: Hollywood-Blockbuster kriegen solche Zeitreisegeschichten visuell eindrücklicher, Romane intellektuell anspruchsvoller und weniger vorausberechenbar hin; wer aber den Mittelweg per Graphic Novel bevorzugt, wird mit Patience hervorragend bedient.