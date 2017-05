SPEX-Abo – prämiert!

Das Abo geht noch: Zur SPEX-Prophylaxe gibt’s Prämien, die man nun wirklich haben möchte. All killer, no filler.

Als ob sechs SPEX-Ausgaben im Jahr nicht schon Prämie genug wären, bekommen Ein- oder Zweijahres-Abonnentinnen jedes Heft nicht nur mit typoentschlacktem Sondercover, sondern können hier außerdem ein Geschenk aussuchen, für das man eigentlich gerne bezahlen würde.

Unsere Empfehlungen zur aktuellen Ausgabe SPEX No. 374

Bob Dylan Triplicate – LP oder CD

Neues Altes von ihm: 30 Great-American-Songbook-Einträge auf drei CDs oder LPs, gecovert mit viel Gefühl in Stimme und Fingerspitzen. Don’t ever leave, Bob!

Ho99o9 United States Of Horror – LP oder CD

Hier das Album, auf dem der Barthel den Most holt. (Sagt man so irgendwo in Deutschland.) Paranoia, Wut und ein Hauch von Body Count – was sonst braucht der Mensch?

Damien Chazelle La La Land – DVD oder Blu-ray

Das Oscar-Musical mit Emma Stone und Ryan Gosling: Regisseur Damien Chazelle erzählt Geschichtsträchtiges über den Jazz in L.A. (Bitte beachten: Diese Prämie kann erst Ende Mai verschickt werden.)

Chris Dercon & Helen Sainsbury Wolfgang Tillmans – 2017 – Buch

Der Katalog zur Tillmans-Ausstellung in der Londoner Tate Modern. 300 Seiten, 300 Bilder plus Essays von Mark Godfrey und Tom Holert.

Fatih Akin Tschick – DVD oder Blu-ray

Wolfgang Herrndorfs Jugendroman für die Ewigkeit, verfilmt vom ewigkeitssuchenden Rastlos-Regisseur Fatih Akin. Hätte schief gehen können, ist es aber nicht.