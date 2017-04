Popklischees zerhauen: SPEX präsentiert Sad13 live

Frauen aller Gemüter, vereinigt euch! Sad13 hält ihr Synth-Pop-Plädoyer für ganzheitliches Empowerment – SPEX präsentiert den einzigen Deutschlandtermin.



Sadie Dupuis, bekannt als Frontfrau der Gitarrenreanimierer Speedy Ortiz, ist seit einer Weile auch solo unterwegs und bringt uns überraschend spacigen Synth-Pop, der eine Welt jenseits von Geschlechterkategorien und den damit assoziierten Rivalitäts- und Besitzgedanken in (Pop-)Beziehungen imaginieren lässt. Mit ihrem selbstproduzierten Debütalbum „Slugger“ vertont Sad13 Ideale von Sebstliebe und Empowerment, von Identität und solidarischem Miteinander – ist also thematisch und musikalisch so zugänglich, dass man dazu nur allzu gerne tanzen möchte. SPEX präsentiert im Mai den einzigen Deutschlandtermin.

SPEX präsentiert Sad 13 live

27.5. Berlin – Badehaus Szimpla