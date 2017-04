Kasabian kündigen Tour an / Exklusiver Ticket-Vorverkauf

Drei Jahre nach 48:13 steht es 6:0 für die britischen Genreclasher. Ihr sechstes Album führt sie auch auf deutsche Bühnen. Ticketmaster hat die Karten im Presale.

Die Schweinerocker von Kasabian haben ein neues Schweinerockalbum fertig. For Crying Out Loud (Artwork oben) erscheint am 28. April, einen Sommer später feiern die Briten ihr 20-Jähriges natürlich standesgemäß – also live. Auch in Deutschland.

Kasabian live

30.10. München – Tonhalle

31.10. Berlin – Columbiahalle

01.11. Hamburg – Mehr! Theater am Großmarkt

07.11. Köln – Palladium

Karten gibt es ab sofort für 48 Stunden hier im exklusiven Ticketmaster-Presale. Der reguläre Vorverkauf startet am 07. April, 10 Uhr.