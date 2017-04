Advertorial: The Dean Collection x BACARDÍ / Kick-Off Event in Shanghai

The Dean Collection x BACARDÍ bedeutet Kunst in einem anderen Rahmen genießen. Die Kombination aus kostenlosen Konzerten und Ausstellung richtet das Augenmerk auf innovative Künstler. Das Kick-Off-Event für 2017 findet vom 7. bis 9. April in Shanghai statt und steht im Zeichen digitaler Kunst.

BACARDÍ und The Dean Collection setzen ihre erfolgreiche Kunst- und Musik-Eventreihe No Commission fort. Ins Leben gerufen vom amerikanischen Rapper und Grammy-Gewinner Swizz Beatz, stellt No Commission jungen, aufstrebenden Künstlern eine kostenlose Ausstellungsplattform zur Verfügung und sorgt mit Auftritten von international anerkannten Musikern für ein besonderes kulturelles Erlebnis. No Commission startet vom 7. bis 9. April in Shanghai, anschließend bietet Berlin ein einzigartiges „Best-Of“-Event vom 29.–30. Juni. Seinen fulminanten Abschluss feiert No Commission auf der Art Basel in Miami.

In Shanghai dreht sich alles um digitale Kunst. Für die jungen Künstler in der chinesischen Metropole sind die menschliche und die digitale Existenz untrennbar verbunden. Den Ideen des 21. Jahrhunderts folgend, experimentieren sie mit dem digitalen Terrain und entwickeln dabei eine völlig neue kreative Sprache. No Commission Shanghai featured Wegbereiter der „Neuen Medien“ ebenso wie Maler, die die Sprache der Zukunft in ihre Werke einfließen lassen.

„Auf der No Commission Shanghai können die Besucher Kunst, Musik, Technologie und Storytelling erleben“, so der Initiator Swizz Beatz.„Sie können schon jetzt in die Welt der Zukunft eintauchen.“