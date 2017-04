„Tiger Girl“ – Verlosung zum Kinostart

Mit Tiger Girl hat Jakob Lass den „Martial Arthouse” erfunden. Der Love Steaks-Regisseur legt auch in seinem zweiten Film Wert auf Improvisation und eine Mischung auf Fiktionalität und Dokumentation. Am 6. April kommt Tiger Girl in die Kinos – SPEX verlost den Soundtrack als Vinyl.

Vanilla (Maria Dragus) will eigentlich Polizistin werden. Als sie durch die Aufnahmeprüfung fällt, entscheidet sie sich stattdessen für eine Ausbildung im Sicherheitsdienst. Dort trifft sie auf Tiger (Ella Rupf), die von der zurückhaltenden Art Vanillas fasziniert ist. Tiger bringt Vanilla bei, sich zu nehmen, was man will – bis die Schülerin die Mentorin überflügelt und Tiger lernen muss, das Chaos zu bremsen, das sie entfacht hat.

Jakob Lass arbeitet erneut mit sogenanntem „Skelettbuch” statt einem Drehbuch. Durch ein Ideen-Grundgerüst Improvisation zuzulassen, ist das Prinzip des Regisseurs. So sitzen die Darstellerinnen Dragus und Rumpf auch in echten Unterrichtsklassen neben tatsächlichen Sicherheitsdienst-Anwärtern. Tiger Girl feierte im Februar seine Weltpremiere als Eröffnungsfilm im „Panorama Special“ der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Am 6. April kommt der Film in die Kinos.

