Kendrick Lamar: Neues Video zum Song „Humble“

Der König ist zurück, aber jetzt ist er auch der Papst: Kendrick Lamar hat ein Video zu seinem neuen Song „Humble“ veröffentlicht. Ein neues Album scheint sich ebenfalls anzubahnen.

Das Video zur neuen Kendrick-Lamar-Single „Humble“ dauert drei Minuten und enthält unter anderem: den Rapper in päpstlicher Robe, den Rapper mit schicker Old-School-Geldzählmaschine, den Rapper unter der Trockenhaube, den Rapper beim Golfen, den Rapper mit brennenden Haaren und den Rapper als Oberritter einer schwarzen Tafelrunde. Weltherrschaft wiederhergestellt.

„Humble“ ist bereits der zweite neue Lamar-Song binnen einer Woche. Zuletzt war „The Heart Part 4“ erschienen und hatte Spekulationen über ein neues Album des MCs aus Compton angeheizt. Sichere Informationen liegen dazu allerdings noch nicht vor. Unser best guess: Die Platte wird am 17. Juni erscheinen, dem 30. Geburtstag des Künstlers. Why not?

Zuletzt hatte Lamar im März 2016 die Outtake-Sammlung Untitled Unmastered veröffentlicht. Wiederum ein Jahr zuvor war To Pimp A Butterfly erschienen, das SPEX-Album des Jahres 2015.