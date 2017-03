SPEX-Abo – prämiert!

Freundliche Empfehlung zum Wochenende oder kein Aprilscherz oder das Abo geht noch: Zur SPEX-Prophylaxe gibt’s Prämien, die man nun wirklich haben möchte. All killer, no filler.

Unsere Empfehlungen zur aktuellen Ausgabe SPEX No. 373

The Jesus And Mary Chain – Damage And Joy (CD/Tape)

Warum nicht mal wieder Shoegaze? Das erste The-Jesus-And_Mary-Chain-Album seit 19 Jahren haben wir in Jedermanns Liebstem Retroformat im Sortiment. Und als MC!

Marlon James – Eine kurze Geschichte von sieben Morden (Buch)

Wälzer der Ausgabe: Marlon James‘ abenteuerlicher Panoramaroman über ein Attentat auf Bob Marley und die Zustände in seinem Heimatland Jamaika.

Eine ausführliche Geschichte zu Marlon James ist hier online zu lesen.

Mark Fisher – Gespenster meines Lebens (Buch)

Zum Tod von Mark Fisher eines der prägenden Bücher des britischen Poptheoretikers, -kommentators und -mitgestalters.

The Magnetic Fields – 50 Song Memoir (CD-Boxset)

Autobiografie im Audioformat: Stephin Merritt hat 50 größtenteils grandiose Songs über die ersten 50 Jahre seines bewegten Lebens geschrieben.

Eine Besprechung unseres Albums der Ausgabe ist hier erschienen.