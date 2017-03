SPEX präsentiert KunstFestSpiele Herrenhausen / Ticketverlosung

Die KunstFestSpiele Herrenhausen finden vom 5. bis 21. Mai in Hannover statt. SPEX verlost 1×2 Tickets für Spitting Chamber Music von Stargaze.

Orte spielen für den Intendanten der KunstFestSpiele, Ingo Metzmacher, eine große Rolle. Zum zweiten Mal finden die Festspiele deshalb auch außerhalb des historischen Ambientes der Herrenhäuser Gärten statt. Neben den üblichen Spielstätten der Orangerie und Galerie kommen erstmals der Pavillon am Raschplatz, der legendäre Club Capitol und der Georgengarten dazu.

Rund 50 Veranstaltungen sind an den Tagen vom 5. bis 21. Mai in Hannover zu sehen. Darunter sind szenische Installationen in der Herrenhauser Galerie, Tanzperformances wie die Maibaum-Skulptur des Choreographen Jordi Galí sowie Workshops für Jugendliche und Gespräche, zum Beispiel die Runde über Kunst und das Digitale.

Im Hauptprogramm finden sich auch viele musikalische Veranstaltungen, etwa die 3D-Oper Blank Out. In Michel van der Aas deutscher Erstaufführung trifft eine Sopranistin auf einen interaktiven 3D-Film und Live-Elektronik. Katherine Manley, die vor allem mit Opernrollen bekannt geworden ist, tritt in Dialog mit ihren männlichen Gegenparts auf der Leinwand.

André de Ridder arbeitet mit Stargaze an der Schnittstelle von klassischer Musik und moderner Pop- und Clubmusik. Für das Spitting Chamber Orchestra hat er vier Rapper*innen aus unterschiedlichen Sprach- und Kulturkreisen eingeladen, um zusammen mit den Ensemblemusikern Tracks zu komponieren, die typische DJ- und Hip-Hop-Muster mit zeitgenössischen Kompositionsweisen kombinieren.

Die interaktive Performance Lessons of Leaking des Medientheaterkollektivs machina eX bezieht das Publikum ein. Im Jahr 2021 geht es um den Konflikt von Demokratie, Manipulation und Transparenz. Im fiktiven Setting einer EU, die zum Sicherheitsapparat verkommen ist, muss das Publikum am Ende entscheiden, ob Deutschland die Europäische Union verlassen soll oder nicht.

Weiteres Programm gibt es auch in diesem Jahr im Spiegelzelt. Dort findet vor allem das Clubprogramm statt, das in diesem Jahr erneut vom Hannoveraner „Laden für Raumklangpflege“ Feinkost Lampe kuratiert wird. An vier Abenden spielen Acts wie Saroos, Qeaux Qeaux Jones, Marina Baranova und Manu Delgado Handmade mit anschließenden DJ-Sets. Der Eintritt für die Konzerte ist frei.

